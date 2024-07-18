Avrupa Parlamentosu Üyeleri Ursula von der Leyen'i Eleştirdi - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Üyeleri Ursula von der Leyen'i Eleştirdi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden bazıları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı adayı Ursula von der Leyen'i sert biçimde eleştirerek, kendisine güvenoyu vermeyeceklerini dile getirdi. Von der Leyen'in politikaları, Avrupa'nın zayıflamasına, savaşa yaklaşmasına, kötü göç anlaşmalarına, çiftçilere zarar vermesine, rekabet gücünü baltalamasına ve yolsuzluk şüphesi taşıyan aşı üretim sözleşmelerine imza atmasına neden olarak gösterildi. Ayrıca, von der Leyen'in üye devletlerin egemenliğini zayıflatmaya devam ettiği ve hukukun üstünlüğü ilkesini siyasi şantaj için kullandığı iddia edildi. Bu eleştiriler sonucunda, von der Leyen'e destek vermeyeceklerini açıklayan AP milletvekilleri, güvenoyu yoklamasında karşı oy kullanacaklarını belirtti.

18.07.2024 14:31
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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden bazıları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı adayı Ursula von der Leyen'i sert biçimde eleştirerek, kendisine güvenoyu vermeyeceklerini dile getirdi.

AB ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Birliğe üye ülkelerin liderleri tarafından bir kez daha AB Komisyonu Başkanı adayı olarak önerilen von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde AP Genel Kuruluna hitap etti.

Von der Leyen'in ardından söz alan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban öncülüğünde yeni kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubundan Kinga Gal, "Avrupa, bugün 5 yıl öncesine göre çok daha zayıf." dedi.

Gal, von der Leyen yönetiminin, Avrupa'yı barış yerine giderek savaşa yaklaştırdığını, kötü bir göç anlaşması imzaladığını, Avrupalı ??çiftçilere zarar verdiğini, Avrupa'nın rekabet gücünü baltaladığını, yolsuzluk şüphesi taşıyan aşı üretim sözleşmelerine imza attığını söyledi.

Kinga Gal, von der Leyen'in hitabına atıfta bulunarak, "Duyduğuma göre, üye devletlerin egemenliğini zayıflatmaya devam etmeyi planlıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen'in, hukukun üstünlüğü ilkesini, ülkesi Macaristan'a siyasi şantaj için kullandığını savunan Gal, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını boykot etmek için de AB kurumlarını kullandığını dile getirdi. Gal, "Bu nedenle Avrupa'nın ??Vatanseverleri bugün sizi desteklemeyecek." dedi.

"Kesinlikle taraflı davrandınız"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin öncülük ettiği "Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR)" grubundan Polonyalı Milletvekili Joachim Stanislaw Brudzinski de "Herkes AB'nin ne durumda olduğunu görüyor. Koşullar giderek daha da kötüleşiyor, yaşam pahalılığı artıyor. Şirketler kıtamızdan kaçıyor. Çaresiz çiftçiler sokaklarda gösteri yapıyor. Artık dünyada bir oyuncu olarak sayılmıyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen'in politikalarından Macaristan gibi ülkesi Polonya'nın da olumsuz etkilendiğini anlatan Brudzinski, "Komisyon Başkanı olarak tarafsız olmanız gerekirdi. Kesinlikle taraflı davrandınız." dedi.

Brudzinski, von der Leyen'e bugün destek vermeyeceklerini dile getirdi.

"Soykırım sizin mirasınız"

Sol gruptan Fransız Milletvekili Manon Aubry, "Ayda 30 bin avrodan fazla kazandığınızı biliyorum ama her 3 Avrupalıdan 1'i öğün atlamak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Aubry, AB Adalet Divanının, AB Komisyonu hakkında dün Kovid-19 aşı anlaşmalarında şeffaf davranmadığı yönünde verdiği karara değinerek, "Bayan von der Leyen, bugün buraya gelmemelisiniz bile. Hakimlerin huzuruna çıkmalısınız." diye konuştu.

Gazze'deki duruma da atıfta bulunan Aubry, "Gazze Şeridi'nde soykırımın faili olan Binyamin Netanyahu'ya karşı çıkmadınız ve bu (soykırım) sizin mirasınızdır." değerlendirmesini yaptı.

Aubry, grubunun von der Leyen'e güvenoyu yoklamasında destek vermeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Üyeleri Ursula von der Leyen'i Eleştirdi - Son Dakika

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