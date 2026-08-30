Avrupalı Diplomatlar Kusra'da İncelemede Bulundu - Son Dakika
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Avrupalı Diplomatlar Kusra'da İncelemede Bulundu

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İsraillilerin saldırılarına uğrayan Kusra beldesinde diplomatlar zor şartları yerinde inceledi.

Avrupalı diplomatlar, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kalan Kusra beldesinde incelemelerde bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Avrupalı bir grup diplomat, 3 haftayı aşkın süredir fanatik İsrailliler tarafından abluka altında tutulan Filistinlilere ait 3 evin bulunduğu yere yakın bir bölgeye gitti.

Avrupalı diplomatlar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin neden olduğu sıkıntılar ve ihlallere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Avrupalı diplomatlara eşlik eden Kusra Köy Konseyi Başkanı Abdulazim el-Vadi, heyetten köy halkı için himaye sağlanması yönünde çalışmalarını ve abluka altındaki ailelere destek vermelerini talep etti.

Vadi, Avrupalı diplomatlardan ailelere gıda ve su ulaştırılması ile elektriğe erişimin kesintisiz sağlanması konusunda çaba göstermelerini istediğini belirterek "Diplomatların Brüksel'deki yetkililere burada çekilen sıkıntıları aktarma sözü verdiklerini" ifade etti.

WAFA'nın haberinde bölgeyi ziyaret eden Avrupalı diplomatların kimler olduğu ve kaç kişi olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kusra'ya şiddetli saldırı düzenlemişti

Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve yüzleri maskeli İsrailli, kamyon kasalarında gelerek Kusra beldesine baskın düzenlemişti.

Bir evi abluka altına alan İsraillilerin saldırısı sonucu evdeki Filistinliler yaralanırken bölgedeki diğer Filistinliler evlerinde mahsur kalmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden hiçbirini gözaltına almaması tepki çekmişti.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler temmuz ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve topraklarına karşı 2 bin 256 saldırı düzenledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupalı Diplomatlar Kusra'da İncelemede Bulundu - Son Dakika

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