Depremde 16 Kişiye Mezar Olan Avşar Otel Davası...Mahkeme, Bilirkişi Raporunun Beklenmesine Karar Vererek Duruşmayı 2 Haziran'a Erteledi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- 6 Şubat depremlerinin ilkinde yıkılan ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si firari toplam 13 sanığın yargılandığı Avşar Otel davası, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Haziran tarihine erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Avşar Oteli'nin yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralı kurtuldu.

2'si firari toplam 13 sanığın yargılandığı Avşar Otel davasının duruşması, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ned görüldü. Duruşmaya müşteki Furkan Ünsal ile taraf avukatları katıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; otel işletmecileri Barbaros Avşar, Osman Avşar, Hasan Hüseyin Avşar, fenni mesul/şantiye şefi Halime Erdemir, otel teras katı çelik çatı projesini çizen Mahmut Ensari Yaşaroğlu, dönemin İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi Mehmet Karadeniz, dönemin Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Özbey, imar işleri müdürleri Mustafa Bingöl ve Hamit Güneş, imar müdürü Yaşar Köksal ile belediyede görevli inşaat mühendisleri Mustafa Hakan Büker, Alper Yiğit ve Ahmet Özer hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, önceki celsede Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap verildiğini, yapı ruhsatlarının dosyaya girdiğini; Battalgazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye de cevap verildiğini ve Avşar Oteli'ne ait proje ve evrakların dosyaya girdiğini, bilirkişi raporunun ise henüz dosyaya sunulmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, müşteki Furkan Ünsal'ı dinledi. Ünsal, şunları söyledi:

"Ben söz konusu otelde 06/02/2023 tarihinde gerçekleşen depremde resepsiyon görevlisi olarak çalışmaktaydım. Deprem esnasında otelin 2. katındaydım, 216 nolu odada bulunmaktaydım. Deprem anında otel tamamen yıkıldı ve ben de enkaz altında kaldım. Yaklaşık 2 saat sonra enkazdan hafif sıyrıklarla yaralanarak çıktım. Benim bildiğim kadarıyla bu otel Osman Avşar'a aitti. Bildiğim kadarıyla Ocak 2022 tarihinde Barbaros Avşar'a devredilmişti. Sanıklardan bir şikayetim yoktur. Davaya katılmak istemiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, okunan belgelerde aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini, celse arasında sundukları savunmaları aynen tekrar ettiklerini beyan ettiler.

Söz alan müşteki avukatları ise bu celsede dinlenen müşteki beyanının taraflı olduğu kanaatinde olduklarını ve bu beyanı kabul etmediklerini belirterek, "16 kişinin vefat ettiği bir deprem dosyasında 1 gün bile gözaltı kararı olmayan tek dosya işbu dosyadır" ifadelerini kullandı. Müşteki avukatları, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Barbaros Avşar ve Hasan Hüseyin Avşar hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının ve dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenilmesine karar vererek duruşmayı 2 Haziran 2026 tarihine erteledi.