Avustralya Başbakanı, İsrail Başbakanı ile öldürülen yardım çalışanı hakkında görüştü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarından Avustralya vatandaşı Lalzawmi Zomi Frankcom hakkında görüştü.
Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Albanese, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Frankcom'un öldürülmesini konuştuğunu belirtti.
Albanese, "Avustralya'nın Zomi Frankcom'un ölümünden duyduğu öfkeyi ve endişeyi bu sabah Başbakan Netanyahu'ya bir telefon görüşmesinde dile getirdim." ifadesini kullandı.
İnsani yardım çalışanlarının öldürülmesi olayına ilişkin "tam bir şeffaflık ve hesap verebilirlik" istediğini belirten Albanese, büyük miktarlarda yardımın "engelsiz" olarak bir an önce Gazze'ye ulaşması gerektiği yönünde çağrı yaptığını bildirdi.
"Zomi'miz, Gazze halkına yemek dağıtırken öldürüldü"
Frankcom'un öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan ailesi de "Cesur ve sevgili Zomi'miz, sevdiği işi yaparken, Gazze halkına yemek dağıtırken öldürüldü." ifadesini kullandı.
Frankcom'u, "başkalarına yardım etmek için dünyayı dolaşan nazik, özverili ve seçkin bir insan" olarak tanımlayan ailesi, "O, yörüngesindeki herkes için bir şefkat, cesaret ve sevgi mirası bırakacak." değerlendirmesinde bulundu.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
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