Avustralya'da Filistin'e Destek Gösterisi

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Avustralya'da Filistin destekçileri, Gazze ve Lübnan'da yaşananlar nedeniyle Canberra hükümetinin İsrail'e yaptırım uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, başkent Canberra'daki Parlamento Binası önünde toplanan ve aralarında yerli liderler, senatörler ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 150 kişi, Gazze'de yaşanan "adaletsizliğe" son verilmesini istedi.

Göstericiler ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki eylemlerine karşı Avustralya'nın yaptırım uygulamasını talep etti.

Gazze ve Lübnan'daki halka yapılanlara sessiz kalmadıkları için protestoya katılanlara teşekkür eden Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, Canberra hükümetine, "şiddetteki suç ortaklığına" son vermesi çağrısında bulundu.

Avustralya'da, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırıların birinci yılında Filistin'e destek gösterileri yapılmıştı. Ülkenin dört bir yanından çok sayıdaki Filistin destekçisi, gösterilere katılmamaları yönündeki çağrılara rağmen Sydney ve Melbourne dahil birçok kentte etkinlik düzenlemişti.