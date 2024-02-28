Avustralya'da Orman Yangınları Felaket Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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Avustralya'da Orman Yangınları Felaket Seviyesine Ulaştı

Avustralya\'da Orman Yangınları Felaket Seviyesine Ulaştı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde başlayan orman yangınları felaket seviyesine çıktı. Yaklaşık 30 bin kişiye bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yapıldı. Yangının giderek büyüyebileceği uyarısı yapıldı ve yolların kapanabileceği bildirildi. Yangının başladığı günden bu yana 19 bin 500 hektardan fazla alanın kül olduğu belirtildi.

28.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:52
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Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde 22 Şubat'ta başlayan orman yangınları "felaket" seviyesine çıkarken yaklaşık 30 bin kişiden bulundukları bölgeyi tahliye etmeleri istendi.

The Australian gazetesinin haberine göre, yetkililer, kontrol altına alınamayan orman yangınlarının "felaket" seviyesine ulaştığını bildirdi.

Yetkililer, eyaletin batısında yaşayan yaklaşık 30 bin kişiye acilen bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Acil durum bilgileri ve uyarılarına ilişkin bilgilendirmeler yapan VicEmergency sitesi de yangının giderek büyüyebileceği uyarısında bulunarak yolların kapanabileceğini bildirdi.

Victoria eyaletinin batısında 22 Şubat'ta orman yangını çıkmış, yetkililer, rüzgarın alevleri kuzeydoğuya taşıdığını ve bölge civarındaki yerleşim birimlerinin yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, yangının başladığı günden bu yana 19 bin 500 hektardan fazla alanın kül olduğunu ifade etmişti.

Avustralya Meteoroloji Bürosu da sıcak ve rüzgarlı hava durumu öngördüklerini, bu nedenle yangınının 28 Şubat'ta "felaket" seviyesine çıkma riski taşıdığını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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