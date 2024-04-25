Avustralya'da bir sahile yaban hayatı yetkilileri tarafından çok sayıda balinanın karaya vurduğu tespit edildi - Son Dakika
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Avustralya'da bir sahile yaban hayatı yetkilileri tarafından çok sayıda balinanın karaya vurduğu tespit edildi

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bulunan Toby Inlet bölgesinde 50 ila 100 pilot balina topluca karaya vurdu. Yaban hayatı yetkilileri ve veterinerler olay yerine sevk edildi. Halkın hayvanları kurtarmaya çalışmaması istendi.

25.04.2024 09:46
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PERTH, 25 Nisan (Xinhua) -- Avustralya'da Perşembe günü Batı Avustralya eyaletinin güneybatısındaki bir sahile intikal eden yaban hayatı yetkilileri çok sayıda balinanın karaya vurduğunu tespit etti.

Eyaletin Biyoçeşitlilik, Koruma ve Cazibe Merkezleri Departmanı, Dunsborough kasabası yakınlarındaki Toby Inlet bölgesinde 50 ila 100 pilot balinanın topluca karaya vurmakta olduğunu doğruladı.

Departmandan uzmanların yanı sıra Perth Hayvanat Bahçesi'nden veterinerler, devam etmekte olan duruma müdahale etmek üzere an itibarıyla bölgeye sevk ediliyor.

Departmandan yapılan açıklamada, "İnsanların yardım etmek istediğini biliyoruz, ancak bu durum hayvanların daha fazla yaralanmasına ve sıkıntıya girmesine neden olabileceği ve koordineli kurtarma çabasını engelleyebileceği için departman personelinin talimatı olmadan hayvanları kurtarmaya kalkışmamalarını rica ettik" denildi.

Olay yerinde çalışan Geographe Deniz Araştırmaları şirketi Başkanı Ian Wiese, Avustralya Yayın Kurumu'na yaptığı açıklamada birkaç balinanın halihazırda ölmüş olduğunu, diğerlerinin ise "çırpınmakta olduğunu" ve birkaç saat içinde daha fazla ölümün beklenebileceğini söyledi.

Wiese ayrıca, Toby Inlet bölgesinin doğu tarafında bulunan ve altı pilot balinanın daha risk altında olabileceğini düşündüğü ikinci bir alanla ilgili endişelerini dile getirdi.

Busselton Belediye Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, balinaların topluca karaya vurduğunun bildirilmesinin ardından plaj kapatıldı.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Avustralya'da bir sahile yaban hayatı yetkilileri tarafından çok sayıda balinanın karaya vurduğu tespit edildi - Son Dakika
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