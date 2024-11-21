Avustralya'dan 16 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağı

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KANBERRA, 21 Kasım (Xinhua) -- Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların hizmetlerini kullanmasını engellemeyen sosyal medya şirketlerine, on milyonlarca dolar para cezası verecek. Cezalar, dünyada bir ilk olarak uygulamaya konulacak yasalar çerçevesinde kesilecek.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi perşembe günü parlamentoya sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirilmesini öngören bir yasa tasarısı sundu.

Yasaya göre, asgari yaş sınırını uygulama sorumluluğu çocuklar, ebeveynler ya da vasiler yerine sosyal medya şirketlerine ait olacak.

Yaş sınırını sistematik olarak uygulamayan sosyal medya şirketleri, 50 milyon Avustralya doları (32,5 milyon ABD doları) para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İletişim Bakanı Michelle Rowland, yasayı meclise sunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu yasa, gençleri cezalandırmak ya da izole etmek yerine, onları korumayı ve ebeveynlere çocuklarının sağlık ve refahını destekleme konusunda yanlarında olduğumuzu bildirmeyi amaçlıyor" dedi.