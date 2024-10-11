Avustralya\'dan İsrail\'e UNIFIL Tepkisi

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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücüne (UNIFIL) saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Wong, sosyal medya platformu X hesabında İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL'e ait tesislere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Wong, "Lübnan'daki BM personelinin ve tesislerinin İsrail tarafından hedef alınması kabul edilemez ve buna son verilmelidir." ifadesini kullandı.

Bakan Wong, UNIFIL'in bölgesel barışın korunmasında oynadığı role güçlü destek verdiklerini bildirdi.

Hindistan'dan BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat boyunca kötüleşen güvenlik durumundan "endişe" duyulduğu kaydedildi.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, BM Barış Gücünün güvenliğini sağlamak için uygun tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, dün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki Barış Gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

Bugün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.