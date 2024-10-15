Avustralya'dan Seyahat Uyarısı

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Avustralya, vatandaşlarına, bölgedeki "değişken güvenlik durumu" nedeniyle İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığına bağlı seyahat bilgilendirmelerinin paylaşıldığı hükümet sitesi "Smartraveller"daki açıklamada, vatandaşlara, "değişken ve öngörülemez güvenlik durumu, terör, sivil itaatsizlik, silahlı çatışma riski ve gerilimin tırmanma ihtimali" sebebiyle İsrail ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, İsrail ve Lübnan'da bulunan tüm Avustralya vatandaşlarına ticari uçuşlar devam ederken bu iki ülkeyi derhal terk etme çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Penny Wong, X hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin, İsrail'de güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceğine ilişkin endişelere sahip olduğunu kaydetti.

Wong, vatandaşların, acil durum halinde büyükelçilik ile konsolosluklarla irtibata geçmesi ve yetkililerle koordinasyon içinde olması gerektiğini anlattı.

İran'a yaptırımlar

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Wong, hükümetin, İran'ın füze programına katkıda bulunan beş İran vatandaşına mali yaptırım ve seyahat yasağı kararı aldığını bildirdi.

İran'ın füze programının bölgesel ve uluslararası güvenlik için "tehlike" oluşturduğunu aktaran Wong, İran'a yönelik yaptırımların süreceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de "İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan" İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmiş, saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü saldırılara karşılık yapıldığı belirtilmişti.