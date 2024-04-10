Avustralya Dışişleri Bakanı: Filistin Devletinin Tanınması Sonu Gelmez Şiddet Döngüsünü Kırabilir

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Filistin devletinin tanınmasının Orta Doğu'daki "sonu gelmeyen şiddet döngüsünü kırmak için tek umut" olduğunu ve iki devletli çözümün bölgede uzun vadeli güvenlik ile barışın sağlanmasına yardımcı olacağını söyledi.
The Guardian'ın haberine göre, Wong, Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesinde (ANU) düzenlenen konferansta, Gazze gündemini değerlendirdi.
Hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadede güvenli bir geleceğin ve kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını belirten Wong, "İki devletli çözüm, (Orta Doğu'daki) sonu gelmeyen şiddet döngüsünü kırmak için tek umut. Bu nedenle tüm tarafları masaya dönmeye ve bölgesel liderler arasındaki görüşmeler de dahil olmak üzere siyasi süreci ilerletmeye yönelik tüm çabaları desteklemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Refah ile ilgili tutumunu da değerlendirdi
İsrail'in Filistinlilerin sığındığı Gazze'nin Refah kentine saldırı başlatabileceğine dair açıklamalarının ardından Wong, Netanyahu hükümetine bir kez daha Refah'a yönelik planlanan kara saldırısından vazgeçmesi yönünde çağrıda bulundu.
Wong, kuşatma altındaki Filistinlilerin açlıktan ölmek üzere olduğu uyarısında bulunarak, İsrail'i, Filistinli sivillerin korunması için Refah kentine ilişkin planında "büyük ve acil değişiklikler" yapmaya çağırdı.
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