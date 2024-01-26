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Avustralya Günü Protestoları: On Binlerce Gösterici Ülke Genelinde Meydanlara İndi - Son Dakika
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Avustralya Günü Protestoları: On Binlerce Gösterici Ülke Genelinde Meydanlara İndi

Avustralya'da tartışmalı 'Avustralya Günü'nün kaldırılmasını isteyen on binlerce gösterici, Melbourne, Sydney, Brisbane ve Adelaide gibi çok sayıdaki merkezde protesto düzenledi. Göstericiler, Avustralya Günü'nün tamamen kaldırılmasını veya ülke nüfusunun çeşitliliğini yansıtacak şekilde değiştirilmesini talep etti. Protestocular, sömürgecilik karşıtı sloganlar atarak afişler taşıdı ve Aborjinlerin sömürgeleştirilmeden önce bu topraklarda olduğunu kabul etmenin önemini vurguladı. Ayrıca, Filistin'e dayanışma mesajları paylaşılırken İsrail'in Gazze'deki saldırıları da kınandı.

Avustralya Günü Protestoları: On Binlerce Gösterici Ülke Genelinde Meydanlara İndi
26.01.2024 - 11:45,
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Avustralya'da tartışmalı "Avustralya Günü"nün kaldırılmasını isteyen on binlerce gösterici, ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto düzenledi.

ABC News'un haberine göre, Melbourne, Sydney, Brisbane ve Adelaide gibi çok sayıdaki merkezde on binlerce kişi, 1788'de ilk İngiliz filosunun Avustralya kıtasına çıktığı, ülkenin kuruluş günü kabul edilen "26 Ocak Avustralya Günü"nü protesto etmek amacıyla meydanlara indi.

Bazı konuşmacılar, Avustralya Günü'nün tamamen kaldırılmasını istedi, bazıları da ülke nüfusunun çeşitliliğini yansıtacak şekilde değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Kent merkezlerinde yürüyüşler yapan protestocular, sömürgecilik karşıtı sloganlar atarak afişler taşıdı.

Melbourne'daki mitingin organizatörleri, hem bu günü hem de "koloni ve onun keşfi efsanesini ortadan kaldırmak istediklerini" ifade etti.

Göstericiler, "Avustralya Günü"nün ülke genelinin kutlayabileceği ulusal etkinlik olmadığını savunarak, "Aborjinlerin sömürgeleştirilmeden önce burada olduklarını kabul etmeden olamaz." şeklinde slogan attı.

Bazı etkinliklerde konuşmacılar, sömürge döneminde hayatını kaybedenler için adaletin sağlanması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Avustralya yerlilerinden insan hakları savunucusu Rodney Kelly, geçmişte yaşananların kabul edilmesinin ve bu şekilde ilerlenmesinin önemini vurgulayarak, yerlilerin hala Avustralya'da olduğuna, kültürlerinin devam ettiğine dikkati çekti.

Gösterilerde Filistin'le dayanışma mesajları paylaşılırken İsrail'in Gazze'deki saldırıları kınandı.

Kaynak: AA
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Avustralya, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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