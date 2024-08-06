Avustralya, İngiltere'deki Aşırı Sağ Grupların Şiddet Eylemleri Nedeniyle Vatandaşlarına Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Avustralya, İngiltere'deki Aşırı Sağ Grupların Şiddet Eylemleri Nedeniyle Vatandaşlarına Uyarıda Bulundu

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki aşırı sağ grupların şiddet eylemleri dolayısıyla ülke geneline yayılan protestolardan uzak durulması uyarısında bulundu. Vatandaşlara terör tehdidi nedeniyle dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

06.08.2024 11:18
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Avustralya, İngiltere'de geçen hafta başlayan ve ülke geneline yayılan aşırı sağ grupların şiddet eylemleri dolayısıyla bu ülkedeki vatandaşlarına çok dikkatli olmaları ve protestoların yaşandığı bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının seyahat bilgilendirme sitesi "smart traveller", İngiltere'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

Sitedeki güncellenen seyahat uyarısında, "Kargaşa yaşanması ve şiddet potansiyeli nedeniyle protestoların yapıldığı alanlardan kaçının." ifadesi kullanıldı.

Avustralyalılara, olaylar sırasında yaşanabilecek "terör tehdidi nedeniyle çok dikkatli olun" tavsiyesinin yapıldığı uyarıda, yaşanan olaylara, Kuzey İrlanda'daki durumun yanı sıra, aşırı sağcı ve diğer gruplardan gelecek terör tehlikelerine karşı tetikte olunması çağırısı yapıldı.

Uyarıda ayrıca, Kuzey İrlanda için terör tehdidi seviyesinin "önemli" olduğu vurgulanarak, "Bu da bir saldırının muhtemel olduğu anlamına geliyor." denildi.

İngiltere'deki aşırı sağcı grupların şiddet eylemleri

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başındaki bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar, Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar, ülke genelinde eylemler düzenlemiş, 2 Ağustos'ta Sunderland kentindeki karakolu yakmıştı.

Ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar, polis ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. 3 Ağustos'taki eylemlerde polis, 90'dan fazla eylemciyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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