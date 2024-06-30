Avustralya İşçi Partisi Senatörü Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklediği için partiden uzaklaştırıldı

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Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi'nin senatörü Fatima Payman, Yeşiller Partisi'nin Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senato'ya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırıldı.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, senatör Payman'ın Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklemesi İşçi Partisi içinde tartışmalara yol açtı.

Parti, Payman'ın grup toplantılarına katılma hakkının Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese tarafından süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamento'ya sunulan önerge 25 Haziran'da ikinci kez reddedilmişti.

2022'de ilk başörtülü olarak göreve başlayan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuş, verdiği destekten dolayı temmuz başındaki parti meclisi toplantısına katılmaktan men edilmişti.