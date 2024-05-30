Avustralya İşçi Partili Senatör Fatima Payman İsrail'in Gazze'de 'soykırım' uyguladığını savundu ve komite görevlerinden istifa etti - Son Dakika
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Avustralya İşçi Partili Senatör Fatima Payman İsrail'in Gazze'de 'soykırım' uyguladığını savundu ve komite görevlerinden istifa etti

Avustralya İşçi Partili Senatör Fatima Payman İsrail\'in Gazze\'de \'soykırım\' uyguladığını savundu ve komite görevlerinden istifa etti

İsrail'in Gazze'de "soykırım" uyguladığını savunan Avustralya İşçi Partili Senatör Fatima Payman, parlamentodaki komite görevlerinden istifa etti.

30.05.2024 18:48
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İsrail'in Gazze'de "soykırım" uyguladığını savunan Avustralya İşçi Partili Senatör Fatima Payman, parlamentodaki komite görevlerinden istifa etti.

ABC News'in haberine göre, bir hükümet sözcüsü, Payman'ın, Avustralya Parlamentosu'ndaki iki komitedeki görevlerinden ayrıldığını bildirdi.

Sözcü, "Senatör Payman, Dışişleri, Savunma ve Ticaret Ortak Daimi Komitesi ile Senato Dışişleri, Savunma ve Ticaret Mevzuatı Komitesi'nden istifa etti." açıklamasını yaptı.

Ana muhalefet lideri Peter Dutton ve milletvekili Julian Lesser, Senatör'ün istifası öncesinde Payman'ın görevlerinden alınmasının uygun olacağını öne sürmüştü.

İşçi Partisi Yahudi Milletvekili Josh Burns ise "Fatima, benim arkadaşım ve tüm bu olayların onun için gerçekten zor olduğunu biliyorum." ifadesini kullanmıştı.

"Vicdanım çok uzun zamandır huzursuz"

Senatör Payman, SBS News'e yaptığı açıklamada, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in İsrail'e "dur" demesi için daha kaç kişinin ölmesi gerektiğini sormuştu.

Payman, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yönelik mensubu olduğu İşçi Partisinin tutumundan farklı olarak, "Vicdanım çok uzun zamandır huzursuz ve bunu olduğu gibi dile getirmeliyim. Bu bir soykırım ve başka türlü davranmayı bırakmalıyız." demişti.

Avustralya'da İşçi Partisinden Senato'ya seçilen Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın olarak 2022'de göreve başlamıştı.

Payman ayrıca, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren ilk federal İşçi Partili parlamenter olmuştu.

Kaynak: AA

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