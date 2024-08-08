Avustralya'nın Sydney Kentinde Filistin Yanlısı Gösterilere Katılan Belediye Başkanı Güven Oylamasını Kazandı - Son Dakika
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Avustralya'nın Sydney Kentinde Filistin Yanlısı Gösterilere Katılan Belediye Başkanı Güven Oylamasını Kazandı

Avustralya'nın Sydney kentine bağlı Randwick Belediye Başkanı Philipa Veitch, Filistin yanlısı gösterilere katılıp konuşma yaptığı gerekçesiyle hakkında gensoru önergesi verilmesinin ardından yapılan güven oylamasını kazandı.

08.08.2024 01:34
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Avustralya'nın Sydney kentine bağlı Randwick Belediye Başkanı Philipa Veitch, Filistin yanlısı gösterilere katılıp konuşma yaptığı gerekçesiyle hakkında gensoru önergesi verilmesinin ardından yapılan güven oylamasını kazandı.

ABC News'in haberine göre, Liberal meclis üyeleri, Filistin yanlısı mitinglerde yaptığı konuşmaların ardından Randwick Belediye Başkanı Veitch hakkında gensoru önergesi verdi.

Randwick Belediye Meclisinde düzenlenen oturumda, Veitch 10 evet oyuna karşı 5 hayır oyu alarak güven oylamasını kazandı.

Veitch, güven oylamasını kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Siyasette liderlik pozisyonlarına gelmeye cesaret eden kadınlara karşı yaygın olarak kullanılan bu tür siyasi oyunları görmek inanılmaz derecede hayal kırıklığı oluşturuyor." dedi.

Gensoru önergesini Liberal meclis üyelerinin "tehlikeli bir siyasi oyunu" olarak nitelendiren Veitch, "Tüm insanlar için insan haklarının korunmasını ve hizmet ettiğim toplumdaki insanların ihtiyaçlarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

Veitch, "New South Wales Üniversitesi" ve ABD'li silah üreticisi " Lockheed Martin'in" Matraville'deki ofisinin önünde düzenlenen Filistin yanlısı protestolarda konuşma yapmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 677 Filistinli öldü, 91 bin 645 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Avustralya, Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'nın Sydney Kentinde Filistin Yanlısı Gösterilere Katılan Belediye Başkanı Güven Oylamasını Kazandı - Son Dakika

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