Avustralya Parlamentosu'nda Filistinlilere vize tartışması - Son Dakika
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Avustralya Parlamentosu'nda Filistinlilere vize tartışması

Avustralya Parlamentosu'nda muhalif Liberal Parti'nin Gazze'den gelen Filistinlilere vize verilme sürecini eleştirmesiyle başlayan tartışma gündemde.

20.08.2024 14:16
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Avustralya Parlamentosu'nda, Peter Dutton'ın liderlik ettiği muhalif Liberal Parti'nin, Gazze'den gelen Filistinlilere vize verilme süreci hakkında hükümeti eleştirmesi konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Avustralya Parlamentosunun soru-cevap oturumunda Gazzelilere vize süreci ele alındı.

Muhalefetin, hükümetin vize politikasını eleştirmesi üzerine Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "sürece her zaman dahil olan güvenlik birimlerine güvendiğini" söyledi.

Albanese, "Muhalefet liderine Refah sınır kapısının İsrail ve Mısır yetkilileri tarafından kontrol edildiğini hatırlatmak isterim. Burada neler olduğu konusunda açık olalım." ifadelerini kullandı.

"Refah sınır kapısının uzun zamandır kapalı olduğunun" altını çizen Albanese, "İnsanların dışarı çıkmasına izin vermiyorlar." diye konuştu.

Albanese, Gazze'den gelen Filistinlilere güvenlik soruşturması yapılmadan vize verilmemesi çağrısında bulunan muhalefetteki Liberal Parti lideri Peter Dutton'ın "korku duygusu uyandırdığını" belirtmişti.

Dutton'ın Filistinliler hakkındaki ifadeleri hükümetin tepkisine yol açmıştı

Muhalefetteki Liberal Parti lideri Dutton, verdiği mülakatta Gazze'ye işaret ederek "Bu aşamada, insanların o savaş bölgesinden gelmelerini doğru bulmuyorum." demişti.

Gazze'den vize başvurularının kabul edilmesinin "akıllıca olmayacağını" savunan Dutton, "Bu, bizim ulusal güvenliğimizi riske atıyor." iddiasında bulunmuştu.

Dutton'ın açıklamalarına tepki gösteren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, muhalefet liderinin, açıklamalarıyla "yine ayrıştırmayı hedeflediğini" söylemişti.

Avustralya'daki resmi verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin vatandaşlarınca yapılan yaklaşık 10 bin vize başvurusunun yalnızca 2 bin 922'si kabul görürken, vize verilenlerin yaklaşık 1300'ü ülkeye girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya Parlamentosu'nda Filistinlilere vize tartışması - Son Dakika

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