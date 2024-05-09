Avustralya ve Tuvalu, güvenlik anlaşmasına ilişkin protokol yayımladı - Son Dakika
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Avustralya ve Tuvalu, güvenlik anlaşmasına ilişkin protokol yayımladı

Avustralya ve Tuvalu, güvenlik anlaşmasına ilişkin protokol yayımladı

Avustralya ve Tuvalu, Kasım 2023'te imzaladıkları güvenlik anlaşmasına ilişkin protokol yayımlayarak tartışmalı maddeleri netleştirdi. Protokolde, Tuvalu'nun diğer ülkelerle olan güvenlik düzenlemeleri üzerinde Avustralya'ya veto hakkı tanıyan anlaşmanın maddelerine açıklık getirildi. Ayrıca protokolde, Avustralya'ya göç eden Tuvalu vatandaşlarının ayrıcalıklardan faydalanabileceği belirtildi. Avustralya, Tuvalu'ya 110 milyon Avustralya doları bütçe tahsis edeceğini de kaydetti.

09.05.2024 11:43  Güncelleme: 11:49
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Avustralya ve Tuvalu, Kasım 2023'te imzaladıkları güvenlik anlaşmasına ilişkin protokol yayımlayarak "tartışmalı" maddeleri netleştirdi.

ABC'nin haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Tuvalu ziyaretinde Başbakan Feleti Teo ile görüşerek Kasım 2023'te imzalanan "göç ve güvenlik" anlaşmasına ilişkin protokol yayımladı.

Protokolde, Tuvalu'nun eski hükümetiyle yapılan ve diğer ülkelerle olan güvenlik düzenlemeleri üzerinde Avustralya'ya veto hakkı tanıyan anlaşmanın maddelerine açıklık getirildi.

Bu veto hakkının "çok nadir durumlarda" geçerli olacağının belirtildiği protokolde, Tuvalu'nun diğer Pasifik ada ülkeleriyle yapacağı güvenlik düzenlemeleri konusunda Avustralya'ya danışmak zorunda olmayacağı da vurgulandı.

Protokolde ayrıca Avustralya'ya göç eden Tuvalu vatandaşlarının, "daimi ikamet" hakkı gibi birçok ayrıcalıktan faydalanabileceği belirtildi.

Wong, Tuvalu'daki kalkınma faaliyetlerine 110 milyon Avustralya doları bütçe tahsis edileceğini de kaydetti.

Avustralya ile güvenlik anlaşması

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile eski Tuvalu Başbakanı Kausea Natano arasında Kasım 2023'te imzalanan ancak parlamento tarafından henüz onaylanmayan güvenlik anlaşması, Tuvalu'nun diğer ülkelerle olan güvenlik düzenlemeleri üzerinde Avustralya'ya veto hakkı tanıyor. Söz konusu madde Tuvalu'nun "egemenlik hakkını kısıtladığı" gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.

Buna karşılık Avustralya, ekonomik kriz, doğal afetler, salgın ve askeri saldırı durumlarında Tuvalu'ya destek sağlayacak.

Kaynak: AA

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