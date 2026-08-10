Avusturya Başbakanı'ndan Erdoğan'a Övgü: Ukrayna Savaşı'nda Çabalarını Takdir Ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avusturya Başbakanı'ndan Erdoğan'a Övgü: Ukrayna Savaşı'nda Çabalarını Takdir Ediyoruz

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Stocker, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da diyalog için Türkiye'nin ve Erdoğan'ın şahsi çabalarını takdir ettiğini, Avusturya'nın destek verdiğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Stocker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stocker, Türkiye'nin çok önemli bir kilit ülke olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki Rusya'nın saldırı savaşının sona ermesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz, sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz. Ben bu konuda Avusturya'nın da sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin, bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Bu konu da yine sizin çabalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle Orta Doğu'da şiddet sarmalının ortadan kaldırılmasının tek çözümünün "diplomasi ve diyalog" olduğunu kaydeden Stocker, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı bir şekilde açılmasının ve seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının önemini vurgulayarak, bu konuda ülkesinin ve Türkiye'nin hem fikir olduğunu söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Dış Politika, Avusturya, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya Başbakanı'ndan Erdoğan'a Övgü: Ukrayna Savaşı'nda Çabalarını Takdir Ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 06:10:48. #7.13#
SON DAKİKA: Avusturya Başbakanı'ndan Erdoğan'a Övgü: Ukrayna Savaşı'nda Çabalarını Takdir Ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.