Sinop'un Ayancık ilçesinde kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince iş yerlerinde yapılan denetimlerde, kurallara uymadıkları tespit edilen bazı işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.
Ekipler, denetim sırasında işletme sahipleri ve çalışanlara türün mamullerinin zararları hakkında bilgilendirme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Ayancık'ta Tütün Denetimi - Son Dakika
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