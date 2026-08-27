Ayçiçeği Tohumunda Gümrük Vergisi Düzenlemesi

TİCARET Bakanlığı, ayçiçeği yağının ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumunda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla gümrük vergisinin uygulama döneminin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretim ile karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiği kaydedildi. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli ve ticaret politikalarının tüm araçları kullanılarak gerekli tüm tedbirlerin zamanında alındığı vurgulanarak, "Bu çerçevede, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, anılan ürünün ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmeleri amacıyla, yerli üreticiyi koruyacak şekilde hasat döneminde yüzde 20 oranında, bunun dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riski dikkate alınarak, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli ham maddeyi zamanında temin edebilmeleri ve rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yağlık ayçiçeği tohumundaki yüzde 20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varılmıştır. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm içerisinde piyasalardaki arz-talep dengesi ve fiyat gelişimlerini yakından takip etmeye devam edecek, bu doğrultuda üretici ve tüketici refahını birlikte gözeterek piyasa koşullarının gerektirdiği düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.