Ayçiçeği Tohumunda Gümrük Vergisi Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayçiçeği Tohumunda Gümrük Vergisi Düzenlemesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği tohumunda gümrük vergisini yeniden düzenleyerek fiyat istikrarı sağlamayı hedefliyor.

TİCARET Bakanlığı, ayçiçeği yağının ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumunda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla gümrük vergisinin uygulama döneminin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretim ile karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte değerlendirildiği kaydedildi. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordineli ve ticaret politikalarının tüm araçları kullanılarak gerekli tüm tedbirlerin zamanında alındığı vurgulanarak, "Bu çerçevede, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, anılan ürünün ham maddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmeleri amacıyla, yerli üreticiyi koruyacak şekilde hasat döneminde yüzde 20 oranında, bunun dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riski dikkate alınarak, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli ham maddeyi zamanında temin edebilmeleri ve rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yağlık ayçiçeği tohumundaki yüzde 20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varılmıştır. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm içerisinde piyasalardaki arz-talep dengesi ve fiyat gelişimlerini yakından takip etmeye devam edecek, bu doğrultuda üretici ve tüketici refahını birlikte gözeterek piyasa koşullarının gerektirdiği düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayçiçeği Tohumunda Gümrük Vergisi Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Suudi Arabistan’a nükleer anlaşma için İsrail şartı Trump'tan Suudi Arabistan'a nükleer anlaşma için İsrail şartı
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yeni gelişme Valilik görevlendirme yaptı Üsküdar Belediyesi seçimlerinde yeni gelişme! Valilik görevlendirme yaptı
Şerife’nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş
Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı Saldırgan kadının hapsi istendi Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi
Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti

11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:49
Fenerbahçe Lyon’u sadece Şampiyonlar Ligi’nden etmedi Fransız ekibinde büyük kriz
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 11:14:56. #7.12#
SON DAKİKA: Ayçiçeği Tohumunda Gümrük Vergisi Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement