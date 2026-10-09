Aydın Çine\'de banyoda bulunan Gözde Çelik\'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

AYDIN'ın Çine ilçesinde Gözde Çelik (30), evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Çine ilçesi Soğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Gözde Çelik'ten haber alamayan yakınları, yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları, Çelik'i evin banyosunda hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Çelik'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.