Aydın Çine\'de banyoda bulunan Gözde Çelik\'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Aydın Çine'de banyoda bulunan Gözde Çelik'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çine ilçesi Soğancılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde Gözde Çelik, evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Çelik'in vücudunda kesici-delici yara bulunmazken kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
AYDIN'ın Çine ilçesinde Gözde Çelik (30), evinin banyosunda ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Çine ilçesi Soğancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Gözde Çelik'ten haber alamayan yakınları, yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları, Çelik'i evin banyosunda hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Çelik'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Kaynak: DHA
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