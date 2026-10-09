Aydın Çine'de Soğancılar Mahallesi'nde 34 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Aydın Çine'de Soğancılar Mahallesi'nde 34 yaşındaki kadın evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Soğancılar Mahallesi'nde oturan 34 yaşındaki kadın, evinde hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi; cenazesi otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Aydın'ın Çine ilçesinde 34 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan Gözde Çelik'i evinde hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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