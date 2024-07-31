Aydın Çine'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 6 uçak, 32 arazöz ve 15 su tankeri ile 252 personel katıldı.
Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında 350 dönümlük alan zarar gördü.
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