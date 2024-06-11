Aydın'da Bunaltıcı Sıcak Hava Etkili Oldu - Son Dakika
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Aydın'da Bunaltıcı Sıcak Hava Etkili Oldu

Aydın\'da Bunaltıcı Sıcak Hava Etkili Oldu

Aydın'da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar gölge ve ağaçlık alanları tercih etti. Bazı vatandaşlar şemsiye ve çeşitli eşyaları başlarının üstünde tutarak güneşten korunmaya çalıştı. Sıcaklıkların birden yükselmesiyle birlikte denizlerin tek çare olduğunu belirten Medine Meşe, pazara gitmek zorunda olduklarını söyleyen Gülseren Özdoğan ise haziran ve ağustos sıcaklarını düşünememekten yakındı. Ateş başında çalışan döner ustası Özgür Yılmaz da sıcak havada çalışmanın zorluğunu anlattı ve arada serinlemek için tezgahtan uzaklaştığını dile getirdi.

11.06.2024 16:37
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Aydın'da bunaltıcı sıcak hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı kentte, açık alandaki vatandaşlar gölge ve ağaçlık yerleri tercih etti.

Bunaltan sıcaklık nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve çeşitli eşyaları başlarının üstünde tutarak güneşten korunmaya çalıştı.

Medine Meşe, sıcaklıkların birden yükseldiğini belirterek, "Hiç mevsim geçişi olmadı. Tek çare denizler galiba." dedi.

Gülseren Özdoğan ise "Havalar sıcak ama pazara gitmek zorundayız. Daha haziranın sıcağı, ağustosu düşünemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş başında çalışan döner ustası Özgür Yılmaz da sıcak havada çalışmanın zorluğunu anlattı. Arada tezgahtan uzaklaşarak serinlemeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, sıcağın bunalttığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Bunaltıcı Sıcak Hava Etkili Oldu - Son Dakika

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