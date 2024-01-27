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Aydın'da Durdurulan TIR'da 12 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Durdurulan TIR'da 12 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'da yapılan bir operasyonda durdurulan bir TIR'da valiz içerisinde 12 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

27.01.2024 - 12:19,
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AYDIN'da durdurulan TIR'da valiz içerisinde 12 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü Ferat Eroğlu (54) gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüksek miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün saat 22.30 sıralarından Aydın- Muğla karayolu Ovaeymir Mahallesi yakınlarında şüpheli TIR, polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda 7 parça halinde valiz içerisinde 12 kilogram 660 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli Ferat Eroğlu ise gözaltına alındı. Sürücü Eroğlu işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

Aydın\'da Durdurulan TIR\'da 12 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın'da Durdurulan TIR'da 12 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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