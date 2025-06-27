Aydın'ın Efeler ilçesinde oturma eylemi yapan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Aydın Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "İsrail sivilleri hedef alıyor", "Ceasefire Now (Ateşkes Şimdi)" ve "İnsanlık suçuna dur" yazılı dövizler taşıdı.
Programda ezgiler söylendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da İsrail'e Protesto Eylemi - Son Dakika
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