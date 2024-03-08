Güncel

Aydın'da kadınlar nakış işler gibi kaynak yapıyor

OKT Trailer'in kadın ustaları, adeta kaynak değil nakış işliyor

AYDIN - Aydın'ın önemli firmalarından OKT Trailer'da çalışan kadın kaynak ustaları, başarılı çalışmalarıyla adeta nakış işler gibi kaynak yapıyor. Geleneksel olarak 'erkek işi' olarak görülen kaynakçılığı, özveri ve ustalıkla yapan kadın ustalar, kadınların gücünü ve yeteneklerini gözler önüne seriyor.

Dünyanın birçok ülkesine trailer ihraç ederek ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan OKT Trailer firmasında istihdam edilen 65 kadın işçi, 'erkek işi' olarak görülen montajdan kaynağa kadar birçok alanda üretimde yer alarak, başarılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Örgü örmek, dantel işlemek gibi ince detaylarda ustalaşmış kadınlar, kaynak işlerinde de kendilerini kanıtlarken, usta elleriyle metal parçalarını birleştirerek adeta nakış işler gibi kaynak yapıyorlar. Kadın kaynak ustalarının işlerindeki detaycılığı ve özverisi, OKT Trailer'ın da kalitesine kalite katarken, kadın ustalar sadece metal parçaları birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığını da kırarak iş dünyasında kadınların gücünü gösteriyor.

"Kadın olarak çok iyi işler çıkarıyoruz"

Kadın kaynak ustaları olarak çok iyi işler çıkardıklarını ifade eden kaynak ustası Neslihan Coşkun; "Aslında her şey bir merakla başladı. Bir arkadaşım tavsiye etmişti, kaynak kursu açılacağını söylemişti. Geldik, kursa başladık. 3,5 ay kadar kurs eğitimimiz oldu sonrasında sertifikamızı aldık ve başladık kaynak işine. Daha önce çocuk falan bakmıştım. Ev hanımıydım. Açıkçası böyle bir işte çalışacağım hiç aklıma gelmezdi ama işimi çok severek yapıyorum. Bir kadın olarak gerçekten çok iyi işler çıkarıyoruz. Yani dışarıda gördüğümüz o tankerlerin, artık üretiminin her aşamasını biliyoruz. Sıfırdan biz üretiyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. Yolda OKT Trailer yazısını, tırlarımızı gördüğümde gerçekten gururlanıyorum. Kadınlar adına, bütün arkadaşlarım adına gurur duyuyorum. Burada çalışmaktan mutluyum. Bu tür işleri kadınların yapamayacağı algısı var maalesef toplumumuzda ama gerçekten kadınlar olarak biz, özellikle kaynak işinde çok güzel işler çıkarıyoruz. Kaynak işi, incelik isteyen bir iş. Sanki bir dantel örermişsiniz gibi ve o yüzden gerçekten kadınlar kaynak işinde iyi. El işi yapar gibi çok güzel kaynak işleri yapıyoruz" dedi.

"Burada yaptığım kaynağı, sanki nakış işliyormuş gibi işliyorum.

Kaynağı bir nakış gibi işlediğini ifade eden kaynak ustası Rukiye Racabov; "Bu macera yaklaşık 4 yıl önce başladı. Aynı böyle bir Kadınlar Günü'nde, şirketimizin kadınlara özel kahvaltılı toplantısı vardı. Orada tanıştık ve yaklaşık 3 yıldır da OKT Trailer'de kaynakçı olarak çalışıyorum. Bu iş, gerçekten muhteşem bir şey. Kendinize duyduğunuz özgüven anlamında güzel. Yani her konuda güzel. Tabi ilk başlarda başladığımda zor geliyordu ama şimdi inanın ki hiç zor gelmiyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Biz bayanlar genellikle evde örgü örmeyi, nakış yapmayı çok severiz. Ben de nakış işlemeyi çok severim. Burada yaptığım kaynağı da sanki nakış işliyormuş gibi işliyorum. Önceden mobilya satış danışmanıydım ama birdenbire kararım değişti ve bunu denemek istedim. İyi ki de yapmışım, hiç pişman değilim" dedi.

"Kadınlar istedikten sonra yapamayacağı şey yok"

Aslında kadınların hayatında 'yapamam' diye bir şey olmadığına dikkat çeken kaynak ustası Fadime Girmeç; "2018 yılında kaynak eğitim kursuyla bu işe başladım. Eğitimden bu yana bu süreç devam ediyor. Daha sonra üretim hattına geçtim. Burada kadına dair bir cinsiyet ayrımı da yok. Her kadın bu şirkette çalışabilir. Zaten personeller de destekleniyor bu konuda. Her türlü yardım ve destek yapılıyor. Bir kadının kendini adapte etmeme gibi bir durumu olamaz. Ben de bu konuda ayrımcılık olacağını hiç bir zaman düşünmedim zaten. O şekilde devam etti benim sürecim. Kadınlar istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yok. Ben burada kaynak kursuyla başladım ama kendimi geliştirdim, yetenek olarak da performans açısından da. Şu anda depo görevlisi olarak çalışıyorum. Kadının 'yapamam' gibi bir durumu söz konusu değil hayatı boyunca" dedi.

"Tüm engelleri aşabiliriz"

Kadınlar olarak tüm engelleri aşabileceklerini vurgulayan Metalurji ve Malzeme Mühendisi Merve Yerlikaya; "Mühendislik aslında hem kadın hem erkek için zor bir meslek. Genel anlamda ve ülke şartlarında ya da dünya çapında kadınlara başta çok güvenilmiyor. Özellikle yeni bir kadın mühendis olarak iş verilmesi daha bir zor ama şirketimiz bunu bizim için kolaylaştırıyor. O yüzden bir kadın olarak bunun zorluğunu hissetmiyorum. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm kadınların gününü kutluyorum. Emekçi olan tüm kadınlar sektörlerinde kendilerince zorluklarla karşı karşıya fakat bu zorlukları aşmak için önlerinde hiçbir engel yok. Tüm engelleri aşabiliriz, kadınlar olarak. Kadınlar kendilerine inandığı takdirde aşamayacakları engeller, başaramayacakları herhangi bir şey yoktur" dedi.