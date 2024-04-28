Aydın\'da traktör kazası: Sürücü ağır yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, ağır yaralanan traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
E.S. (51) idaresindeki 77 DZ 343 plakalı traktör, Çamköy Mahallesi'nde kontrolünü kaybederek, bir bahçenin duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan E.S'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hastanede yapılan alkol testinde sürücünün 288 promil alkollü olduğu belirlendi.
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