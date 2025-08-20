Aydın\'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
F.I. idaresindeki 48 AUY 844 plakalı otomobil, Ovaeymir Mahallesi'nde uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki E.T'yi çıkardı.
Yaralı sürücü ve yolcu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
