Aydın Germencik'te tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü - Son Dakika
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Aydın Germencik'te tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, evinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı ve kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan oğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet K. (49) ile oğlu H.K. (25) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, babasını bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Germencik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın Germencik'te tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü - Son Dakika
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