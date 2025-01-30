Aydın Gün Ödülü\'ne Bade Daştan Layık Görüldü

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2024 yılı sahibi belirlendi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, ödüle keman sanatçısı Bade Daştan layık görüldü.

Ödülü kazanan, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli, piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı, piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası başkemancısı Prof. Pelin Halkacı Akın ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'tan oluşan seçici kurulun oy birliğiyle belirlendi.

Daştan'a ödülü 11 Haziran'da, 53. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreninde sunulacak.