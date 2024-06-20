Aydın İtfaiyesi Son 24 Saatte 59 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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Aydın İtfaiyesi Son 24 Saatte 59 Yangına Müdahale Etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, son 24 saate tam 59 yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Aydın İtfaiyesi'nin her zaman göreve hazır olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha tedbirli olmaya davet etti.

20.06.2024 12:02
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir  Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, son 24 saate tam 59 yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Yaz aylarında artan sıcaklığın da etkisiyle çıkan ev ve orman yangınlarına, Aydın Büyükşehir  Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızlı bir şekilde  müdahale ediyor. Son 24 saate tam 59 yangına müdahele eden ekipler, yangınları kontrol altına aldığı noktalarda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Aydın İtfaiyesi'nin her zaman göreve hazır olduğunu ifade Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı orman yangınlarına karşı daha tedbirli olmaya davet ediyorum. İtfaiye araçlarının geçis noktalarında düzensiz parktan hepimizin  kaçınması gerekiyor. Güzel kentimizi korumak hepimizin görevi" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın İtfaiyesi Son 24 Saatte 59 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın İtfaiyesi Son 24 Saatte 59 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
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