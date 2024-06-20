Aydın İtfaiyesi Son 24 Saatte 59 Yangına Müdahale Etti

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, son 24 saate tam 59 yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

Yaz aylarında artan sıcaklığın da etkisiyle çıkan ev ve orman yangınlarına, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Son 24 saate tam 59 yangına müdahele eden ekipler, yangınları kontrol altına aldığı noktalarda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Aydın İtfaiyesi'nin her zaman göreve hazır olduğunu ifade Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı orman yangınlarına karşı daha tedbirli olmaya davet ediyorum. İtfaiye araçlarının geçis noktalarında düzensiz parktan hepimizin kaçınması gerekiyor. Güzel kentimizi korumak hepimizin görevi" dedi.