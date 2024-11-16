Aydın Kitap Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Kitap Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Aydın Kitap Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kitap Fuarı, yazar ve şairleri vatandaşlarla buluşturarak yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Etkinlikler, katılımcılardan büyük beğeni topluyor.

16.11.2024 19:37  Güncelleme: 19:41
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(AYDIN) - Aydın Kitap Fuarı, yazar ve şairleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Fuar kapsamında düzenlenen etkinlikler ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açılışı yapılan Aydın Kitap Fuarı, yoğun katılımla devam ediyor. Vatandaşlar, yazarları ve şairleri kendileri ile buluşturdukları için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Fuara katılan vatandaşlardan bazıları ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sevim Doğan: "Büyükler ve çocuklar için çok güzel bir yer olmuş. Bu fuarı sosyal medya üzerinden gördüm. Pek çoğumuzun kitap okuma alışkanlığı yok ancak böyle bir yerin açılması insanları kitap okumaya teşvik etmesi açısından çok önemli diye düşünüyorum. Özlem Başkanımıza böyle bir fuarı bizle buluşturduğu için teşekkür ederim."

-Prof. Dr. Emin Baki Adaş, "Burası bir üniversite kenti. Böyle bir alanın kültürel etkinliklere ayrılması çok sevindirici. Aydın adına gurur duydum. Kitaplarını okuduğumuz, şiirlerini dinlediğimiz yazar ve şairlerle burada bir araya gelmek çok motive edici bir şey. Bu tür etkinliklerin daha sıklıkla yapılması kesinlikle daha faydalı olacaktır. Dijital çağı yoğun bir şekilde yaşadığımız şu dönemde bu fuarın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum."

- Havva Yıldız: "Nadir kitapların bulunması çok güzel. Aydın'a daha yeni geldim. Öğrenci olarak ilk senem. Kitapsever olarak olarak burayı aşırı beğendim. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim."

-Ali Candan: "Yazarların geleceğini duydum. Herkese bu fuarı tavsiye ediyorum. Yağmur okumaya engel değil. Okumanın yeri, zamanı, havası olmuyor. Her an her yerde okumak isteyen okuyor."

Fuar Aydın, 24 Kasım'a kadar 10.00 ile 20.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Kitap Fuarı Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika

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