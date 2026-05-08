Aydın Valisi Osman Varol görevine başladı

Aydın Valiliğine atanan Osman Varol göreve başladı.

Varol, Aydın Valiliğine gelişinde, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu yetkililerince karşılandı.

Polis mangasını selamlamasının ardından gazetecilere açıklama yapan Varol, burada olmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür eden Varol, ortak aklı esas alarak tüm paydaşlarla birlikte bir istişare ederek açık ve şeffaf bir yönetim anlayışını sergileyeceklerini belirtti.

Aydın'ın tarımdan turizme ve diğer alanlarıyla büyük potansiyele sahip bir şehir olduğunu aktaran Varol, "Özellikle şehrimize hep beraber karar vereceğimiz, belki bizi geleceğe taşıyacak, vatandaşımızın refahını arttıracak vizyoner çalışmalarımızı hep birlikte ortaya koyacağımızı taahhüt etmek istiyorum." dedi.