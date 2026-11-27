Aydın Valisi Varol, Söke'deki Novada kavşağını inceledi, yaz trafiği hedefini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Valisi Osman Varol, Söke'deki Novada kavşağı inşaatında inceleme yaptı; bölgedeki yetkililerden proje bilgisi aldı. Varol, Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından birindeki kavşağın yaz trafiği başlamadan bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Aydın Valisi Osman Varol, Söke ilçesinde yapımı devam eden Novada kavşağında incelemelerde bulundu.
Varol, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Karayolları 2. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar'dan proje hakkında bilgi aldı.
Varol, kavşağın Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından biri üzerinde bulunduğunu, yaz sezonundaki trafik yoğunluğu başlamadan projenin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Kaynak: AA
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