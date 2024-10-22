AYM, 2022 Kesin Hesap Kanunu'nu İptal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM, 2022 Kesin Hesap Kanunu'nu İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun 4. maddesindeki fıkrayı iptal etti.

22.10.2024 01:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrası Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

CHP milletvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve 129 milletvekili AYM'ye 7490 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasının Anayasa'nın 7., 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırılığını ileri sürülerek yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini istedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2024 tarihinde aldığı kararla, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasını Anayasa'ya aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması talebinin koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ancak, fıkranın Anayasa'ya aykırı olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

Dava dilekçesinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin zorunlu nedenlerle yaptıkları ödenek üstü giderlerin, 5018 sayılı Kanun hükümleriyle çeliştiği ve bu durumun yasama organının bütçe hakkını ihlal ettiği ifade edildi. İptali talep edilen fıkrada, kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek üstü giderlerinin kullanılmayan ödenekten karşılanması öngörülmüştü.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Mahkeme, Güncel, Finans, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, 2022 Kesin Hesap Kanunu'nu İptal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
16:27 Kimsenin ağzını bıçak açmıyor FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 05:04:59. #1.13#
SON DAKİKA: AYM, 2022 Kesin Hesap Kanunu'nu İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.