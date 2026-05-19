AYM Başkanından 19 Mayıs Mesajı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Büyük Önder Atatürk'ün Cumhuriyet'imizi emanet ettiği gençlerimizin hukukun üstünlüğünü, adalet duygusunu ve demokratik hukuk devleti ilkelerini benimsemiş bireyler olarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Özkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milli Mücadele ruhunun vücut bulduğu 19 Mayıs 1919'un, milletin bağımsızlık idealini ortaya koyan güçlü iradenin sembolü, Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan tarihi yürüyüşün ilk adımı olduğunu belirten Özkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve milli egemenlik ülküsüyle Samsun'da yaktığı meşalenin milletin azim, kararlılık ve fedakarlığıyla güçlendiğini, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde zafere ulaştığı aktardı.

Özkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk'ün Cumhuriyet'imizi emanet ettiği gençlerimizin hukukun üstünlüğünü, adalet duygusunu ve demokratik hukuk devleti ilkelerini benimsemiş bireyler olarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına olan inancımız tamdır. Anayasa Mahkemesi olarak bizler de adaletin aydınlattığı yolda, temel hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, insan haklarına dayalı demokratik hukuk devleti ilkesinin güçlenmesi ve anayasal düzenin güvence altına alınması yönündeki sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye devam ediyor, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize duyduğumuz güvenle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kıymetli gençlerimizin ve necip milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."