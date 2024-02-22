AYM, Can Atalay için yapılan başvuruları karara bağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM, Can Atalay için yapılan başvuruları karara bağladı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirlemek için yapılan başvuruları değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, CHP'nin başvurusu ve Atalay'ın avukatlarının yeni başvurusu üzerine karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda düşürülmüştü.

22.02.2024 14:57  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

AYM, Can Atalay başvurularında 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti

CHP'NİN VE AVUKATLARIN BAŞVURUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 'TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli içtüzük değişikliğinin iptali' istemiyle CHP'nin başvurusu ile Atalay'ın avukatlarının yeni başvurusunu görüştü.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme'nin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

AYM, Can Atalay başvurularında 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı davasında yargılanan Can Atalay, 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçildi.

AYM, Can Atalay başvurularında 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti

30 Ocak 2024 tarihinde tutukluluğu hakkında Anayasa Mahkemesinin iki kez hak ihlâli kararı vermesine rağmen milletvekilliği Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla 30 Ocak'ta düşürüldü.

Halen Silivri Cezaevi'nde tutukludur. Atalay, milletvekilliği sürecinde tutuklu olması sebebiyle mecliste hiç bulunamamıştır.

AYM, Can Atalay için yapılan başvuruları karara bağladı
Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, Can Atalay için yapılan başvuruları karara bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:13:50. #1.13#
SON DAKİKA: AYM, Can Atalay için yapılan başvuruları karara bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement