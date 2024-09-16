AYM, Naif Bal'a 25 bin TL tazminat ödenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM, Naif Bal'a 25 bin TL tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Naif Bal'ın hücre muamelesinin ihlal edildiğine ve tazminata hükmetti.

16.09.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde şiddeti uğradığı iddiasıyla Naif Bal'ın yaptığı bireysel başvuruda, Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan "insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının" usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Naif Bal'a 25 bin TL manevi tazminat ödenmesini de hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre; Naif Bal, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak tutulmakta iken 17 Ocak 2008 tarihinde infaz ve koruma memurları ile tartıştı. Ceza İnfaz Kurumu Tabipliği tarafından düzenlenen adli muayene raporuna göre Naif Bal'ın sağ kaş dış yüzünde 3-4 cm'likekimotik sıyrık tespit edildi. Raporda yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde hafif olduğu belirtildi. F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Amirliği tarafından ceza ve infaz koruma memuru E.A ile F.B. hakkında disiplin soruşturması yürütüldü ve hükümlülerin iddiaları dışında bir delil bulunmadığı gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Naif Bal'a kamu görevlisine hakaretten ceza verildi

Başvuruya konu olay nedeniyle Naif Bal hakkında "hakaret, infaz ve koruma memurları hakkında ise zor kullanma yetkisinde sınırı aşmak suretiyle basit yaralama" suçu isnadıyla kamu davası açıldı. Bolu Sulh Ceza Mahkemesi, 3 Mayıs 2011 tarihinde Naif Bal'ın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, ceza ve infaz koruma memurları E.Ö., F.B., E.A., İ.C.'nin başvurucuya karşı eylemlerinden dolayı zor kullanma yetkisinde sınırı aşmak suretiyle basit yaralama suçundan 100 gün adli para cezası ile mahkumiyetlerine ve mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Naif Bal ve diğer hükümlü sanıklar tarafından temyiz edilen mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 4 Kasım 2014 tarihli kararıyla onanarak kesinleşti. Naif Bal ve diğer hükümlüler tarafından HAGB kararlarına karşı yapılan itiraz da Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 31 Aralık 2014 tarihinde kesin olarak reddedildi.

AYM'nin kararı yerel mahmekeye gönderildi

Naif Bal, anılan soruşturma konusunda 3 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 11 Eylül 2019 tarihinde "insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine" oy birliğiyle karar verdi, bununla birlikte kamera kayıtlarının toplanması yönünden etkili soruşturma ilkelerini zedeleyen bir hususun saptanmadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin anılan ihlal kararı 10 Ekim 2019 tarihinde Bolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada, infaz ve koruma memurları E.Ö., F.B., E.A. ve İ.C.'nin zor kullanma yetkisinde sınırı aşmak suretiyle basit yaralama eyleminden 100 gün karşılığı 2 bin TL adli para cezasına mahkumiyetlerine kesin olarak karar verildi.

Naif Bal, bu kararın ardından AYM'ye bir kez daha bireysel başvuruda bulundu.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, "kasten yaralama suçunu işlediği kabul edilen kamu görevlilerinin orantılı bir müeyyide ile cezalandırılmamaları nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının usul boyutunun" ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Naif Bal'a 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Politika, Cezaevi, Mahkeme, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, Naif Bal'a 25 bin TL tazminat ödenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:26:52. #1.13#
SON DAKİKA: AYM, Naif Bal'a 25 bin TL tazminat ödenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement