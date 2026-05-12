Aynalı Köşk Davasında Gergin Anlar

KARS Belediyesi'ne ait tarihi Aynalı Köşk'ün icra yoluyla değerinin altında satılmasına ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında gergin anlar yaşandı. Duruşma çıkışında CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile sanık eski Hukuk İşleri Müdür Vekili Orhan Arslan arasında adliye koridorunda tartışma yaşandı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 2018 yılında Aynalı Köşk'ün bir temizlik firmasına olan borç karşılığında değerinin altında 1 milyon 832 bin 486 lira 45 TL'ye satılmasında ihmali olduğunu öne sürdüğü kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesi üzerine Alp, kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 1'inci Dairesi'nin itirazı haklı bulup kararı kaldırdı. Yürütülen soruşturmanın ardından Murtaza Karaçanta ve dönemin Hukuk İşleri Müdürü Orhan Arslan hakkında, 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dava açıldı.

Kars Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ikinci duruşmaya CHP Milletvekili İnan Akgün Alp ile tutuksuz yargılanan sanıklardan Orhan Arslan katıldı. Eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın yer almadığı duruşmada Milletvekili İnan Akgün Alp, sanıkların fiillerinin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu ileri sürdü. Alp, sadece eski belediye başkanı ve çalışanlarının değil Aynalı Köşk'ü hileli yollarla mal edindiği iddia ettiği şahısların da yargılanması gerektiğini belirtti.

ADLİYE KORİDORUNDA SERT TARTIŞMA

Mahkeme heyeti, dönemin belediye avukatı S.D.'nin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme salonundan çıkan CHP Milletvekili Alp ile sanık Orhan Arslan arasından tartışma yaşandı. Tartışmada Alp, "Hırsızların baskın çıkacağı yer değil, Kars'ın malının çalınacağı yer değil bura. Defol. Kim oluyorsun sen? Sen kimsin? Sen Kars'ın malını çalıp benim gözümün önünde gezecek misin bir de?" diye tepki gösterdi.

Arslan ise avukatının aracılığıyla uzaklaştırıldı.