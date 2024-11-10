Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-905" ve "KB-32" yönlendirildi.
Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 20'si çocuk 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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