Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda Atık Toplama ve İzleme Çalışması

(BALIKESİR) - Avrupa Çevre Ajansı'nın girişimiyle yürütülen "Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı" (MLV) kapsamında Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde kapsamlı bir atık toplama ve izleme çalışması yapıldı.

Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV), Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, Milli Parklar Şube Şefliği, Sarımsaklı Jandarma ve TEMA Ayvalık iş birliğiyle Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı. Çalışma, Hakkıbey Yarımadası Deliklitaş ile Şenlik Koy arasında kalan ve Mavi Bayraklı Paşa Limanı'nın karşı kıyısında bulunan bölgede gerçekleştirildi.

Doğal güzelliğiyle öne çıkan koyda sahile ve çevresine gelişigüzel bırakılan lastikler, naylon atıklar ve cam şişeler çevre gönüllüleri tarafından titizlikle toplandı. Toplanan atıklar kayıt altına alınarak, Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında veri oluşturulurken; alanın temizliği de tamamlandı.

"Sigaranızı mutlaka atmak istiyorsanız izmariti benim cebime atın, razıyım"

Etkinlikte çevre bilincine dikkati çeken gönüllülerden Çetin İşten, temizlik çalışmasının ardından piknikçilere seslenerek, "Geride çöp bırakmak istiyorsanız, hiç olmazsa çöp konteynerine atın. Sigaranızı mutlaka atmak istiyorsanız izmariti benim cebime atın, razıyım" dedi.