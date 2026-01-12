Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun Çocuk Oyununa İzleyicilerden Tam Not

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun "Tobi ile Lumi" adlı oyunu, sahnelendiği ilk günden bu yana salonu dolduran çocuklar ve ebeveynlerden tam not alıyor.

2026 yılını yeni bir çocuk oyunuyla karşılayan Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği; doğayı sevdiren, arkadaşlık ve aile sevgisi temalarını işleyen "Tobi ile Lumi" oyunu dekoru ve ışık tasarımıyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. Alışılagelmiş çocuk oyunlarının ötesine geçen yapımıyla dikkati çeken oyun, küçük izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir tiyatro deneyimi sundu.

Belediye Tiyatrosu'nun sevilen çocuk oyunu, 17 Ocak, 25 Ocak ve 31 Ocak 2026 tarihlerinde yeniden sahnelenecek.

Diğer oyunlar ve tiyatro programına ilişkin detaylı bilgiye '@ayvalikbelediyetiyatrosu' sosyal medya hesabı üzerinden ulaşılabilecek.