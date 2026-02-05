Ayvalık Belediyesi Emıtt Fuarı'nda

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) bu yıl da yerini aldı.

Ayvalık Belediyesi, Turizm ve Seyahat Fuarı'nda kenti tanıtacak. 5–7 Şubat günleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda Ayvalık Belediyesi, Salon 1'de, 1301 numaralı stantta, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı içerisinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda Ayvalık'ın Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile birlikte gastronomi zenginlikleriyle, coğrafi işaretli yöresel ürünleri tanıtılarak kentin turizm potansiyeli ulusal ve uluslararası katılımcılara sunuluyor.

109 ülkeden sektör temsilcisini bir araya getiren EMITT Fuarı'nda Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Manyas ve Marmara belediyeleri de yer alıyor.