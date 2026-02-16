Ayvalık Belediyesi, İlçedeki İbadethaneleri Ramazan Ayına Hazırlıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçedeki ibadethanelerde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerin minberinden kapı ve pencerelerine, halılarından ortak kullanım alanlarına kadar her noktada çalışma yürüttü.

Vatandaşların ramazan ayını huzurlu, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda karşılayabilmesi amacıyla Ayvalık Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar, kent genelinde memnuniyetle karşılandı.

Sakarya, Çınarlı, Saatli, Hayrettin Paşa, Çamlık, Altınova Hacı Bayram, Şehitler ve Cunda (Alibey) Adası Hamidiye Camileri başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik gerçekleştirildi.

Camilerle sınırlı kalmayan temizlik programı kapsamında mezarlıklarda da detaylı bakım ve temizlik faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Özellikle yoğun kullanılan ibadet alanlarında hijyen standartlarını en üst seviyede tutmayı hedefleyen ekipler, ramazan ayı boyunca da çalışmaları periyodik olarak sürdürecek.