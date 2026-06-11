Ayvalık'ta Suyun Geleceği Masaya Yatırılacak - Son Dakika
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Ayvalık'ta Suyun Geleceği Masaya Yatırılacak

11.06.2026 12:24  Güncelleme: 12:59
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Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen üçüncü Kent Buluşmaları'nda su kaynakları ve su kültürü ele alınacak. Etkinlik 13 Haziran'da yapılacak.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Kent Buluşmaları'nın üçüncüsü, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak, "Ayvalık Su Mirasını Geleceğe Taşıyabilir mi?" başlıklı etkinlikte, su kaynakları ve su kültürü masaya yatırılacak.

Ayvalık'ın geleceğine ilişkin konuların ele alındığı "Ayvalık Kent Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsü, Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek.

Bu yıl buluşmada, su kaynakları ve su kültürü masaya yatırılacak. "Ayvalık Su Mirasını Geleceğe Taşıyabilir mi?" başlığıyla düzenlenecek etkinlikte, suyun tarihsel, kültürel ve çevresel boyutları ele alınırken, daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve insan odaklı bir Ayvalık için görüş alışverişinde bulunulacak.

Tüm vatandaşların davet edildiği etkinlik, 13 Haziran Cumartesi günü saat 09.45'te Kırlangıç Yaşam Merkezi içerisindeki Tarihi Sabunhane Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: ANKA

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