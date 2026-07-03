Tarihi Ayvalık Tostçular Çarşısı'nda Örnek Bir İş Birliği

(BALIKESİR) - Ayvalık Tostçular Çarşısı'ndaki 11 esnaf, tek bir şirket çatısı altında birleşerek tek kasa ve standart menü sistemine geçti. Bu kurumsallaşma adımıyla, yıllardır süregelen rekabet, bir dayanışmaya dönüştürüldü.

Ayvalık'ın coğrafi işaretli gastronomi değeri olan Ayvalık Tostu, Ayvalık Tostçular Çarşısı'nda örnek bir iş birliği modeliyle yeni bir döneme adım attı.

Ayvalık Tostçular Çarşısı'nda faaliyet gösteren 11 esnaf, güçlerini birleştirerek kurdukları sistemle, tek kasa ve standart menü uygulamasına dayanan yeni bir hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Bu yeni yapılanmayla birlikte hem hizmet kalitesinin yükseltilmesi hem de Ayvalık Tostu markasının ortak bir anlayışla daha güçlü şekilde temsil edilmesi hedefleniyor. Çarşının yeni yüzüyle gerçekleştirilen açılışa katılan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Esnafımızın dayanışmasını esas alan bu örnek girişimin kentimize ve tüm işletmecilerimize hayırlı olmasını diliyor, Ayvalıkımızın gastronomi değerlerini birlikte büyütmeye devam edeceğimize inanıyorum" dedi.