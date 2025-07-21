Ayvalık'ta Butik Otelde Yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir butik otelde çıkan yangın söndürüldü.
Cunda Adası'ndaki butik otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği 3 arasöz ve 1 su tankerinin yanı sıra 12 personelle müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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