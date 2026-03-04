Ayvalık'ta Deniz Çöpleri İzleme Programı Uygulanıyor - Son Dakika
Ayvalık'ta Deniz Çöpleri İzleme Programı Uygulanıyor

04.03.2026 16:10
Ayvalık'ta deniz temizliği ve veri toplama çalışması ile deniz kirliliği izlenecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Avrupa Çevre Ajansı tarafından yürütülen "Deniz Çöpleri İzleme Programı" (MLV) kapsamında kıyı temizliği ve veri toplama çalışması gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği, jandarma ve TEMA Ayvalık işbirliğiyle Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde kapsamlı bir atık toplama ve izleme çalışması yapıldı.

Proje kapsamında Hakkıbey Yarımadası Deliklitaş ile Şenlik Koyu arasındaki bölgeden toplanan lastik, naylon ve cam atıklar tek tek türlerine göre ayrıştırılarak kayıt altına alındı.

Elde edilen veriler, deniz kirliliğinin kaynağını tespit etmek amacıyla Avrupa Çevre Ajansı'nın veri havuzuna aktarıldı. Dört mevsim boyunca devam edecek izleme programı sayesinde Ayvalık kıyılarındaki kirlilik haritası çıkarılacak.

TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Koordinatör Yardımcısı Nurullah Alkan, gazetecilere, kıyı bandının belirli bir bölümünü ölçerek koordinatlarını belirlediklerini söyledi.

Alkan, her mevsim yapacakları bu ölçümlerle denizden gelen çöpün nereden kaynaklandığını saptayacaklarını belirterek, "Bugün birinci etabını gerçekleştirdiğimiz çalışmayı ilkbahar, yaz ve sonbaharda da sürdürerek sonuçları karşılaştıracağız. Bu istatistikler, deniz kirliliğini küresel ölçekte nasıl çözeceğimize dair bize yol gösterecek." dedi.

TEMA Ayvalık Sorumlusu Haluk Aysu ise ilçede yaşayanları ve misafirleri çevreyi temiz tutmaya davet etti.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Çetin İşten de özellikle turizm sezonundaki kirliliğe dikkati çekerek, "Cennet koyun ne hale geldiğini görüyoruz. Yılda 1 milyon insanın ziyaret ettiği bu bölgede herkes günübirlik düşünüp atıklarını bırakıyor. Amacımız, bizden sonraki nesillere daha temiz bir dünya bırakmak adına bu duyarlılığı aşılamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

